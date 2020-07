Incendio nella cattedrale gotica di Nantes, "non è sotto controllo" (Di sabato 18 luglio 2020) è scoppiato un Incendio nella cattedrale di Nantes, nel Nord-Ovest della Francia. Lo hanno reso noto i pompieri. “L’Incendio non è sotto controllo, è in corso. E’ un grande Incendio”, hanno spiegato i vigili del fuoco, che hanno ricevuto la chiamata alle 7.44. Sul posto sono in sessanta.Un terrible incendie ravage actuellement la cathédrale de Saint-Pierre et Saint Paul de #Nantes. Merci au pompiers qui luttent actuellement contre les flammes et font tous leurs possibles pour sauver Notre-Dame de Nantes 🙏🏻🇫🇷 pic.twitter.com/ZIVJz6muBB— Pierre-Louis Delauney (@pldelauney) July 18, ... Leggi su huffingtonpost

