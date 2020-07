Il litigio e poi spunta il coltello, due giovani in ospedale a Olbia (Di sabato 18 luglio 2020) , Visited 251 times, 253 visits today, Notizie Simili: Banda di spacciatori a Olbia, arrestato un altro… La generosità di San Teodoro regala una nuova… A San Valentino l'Avis all'aeroporto di Olbia ... Leggi su galluraoggi

sarahhyayyy : RT @Eust0ma: In realtà quando riesco dopo un’offesa, un litigio o l’essermi sentita ferita, a restare calma dicendo che non è un problema e… - Lopez92Paul : RT @SasyP10: Nessun caso fra #Mancini e #Zaniolo, nessun litigio personale, nessun problema, tutto risolto. Un semplice diverbio finito pri… - ROMANODEROMA11 : RT @SasyP10: Nessun caso fra #Mancini e #Zaniolo, nessun litigio personale, nessun problema, tutto risolto. Un semplice diverbio finito pri… - SasyP10 : Nessun caso fra #Mancini e #Zaniolo, nessun litigio personale, nessun problema, tutto risolto. Un semplice diverbio… - maty_maty_19 : RT @Eust0ma: In realtà quando riesco dopo un’offesa, un litigio o l’essermi sentita ferita, a restare calma dicendo che non è un problema e… -