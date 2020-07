Hamilton incredulo, Bottas impotente e Stroll in estasi: le parole dei top-3 delle Qualifiche del GP d’Ungheria (Di sabato 18 luglio 2020) Solito dominio della Mercedes nelle Qualifiche del GP d’Ungheria, Lewis Hamilton piazza il nuovo record della pista e si prende la novantesima pole position della sua carriera, battendo per un decimo il compagno di squadra Bottas. Terza posizione invece per un super Lance Stroll, capace di mettersi alle spalle Sergio Perez e le due Ferrari di Vettel e Leclerc. Queste le parole dei primi tre subito dopo le Qualifiche: Hamilton: “devo pizzicarmi per credere di aver fatto 90 pole, mi lascia attonito perché lo devo a un incredibile numero di persone. Un grazie enorme a tutti. Valtteri non mi rende la vita facile, devo essere perfetto per batterlo e questo mi piace. Questa macchina è speciale, è stata quasi perfetta oggi. Qui la gara ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton incredulo Norris incredulo: "La McLaren ha fatto un passo avanti enorme" Yahoo Eurosport IT Norris incredulo: "La McLaren ha fatto un passo avanti enorme"

Il pilota della McLaren è riuscito a conquistare il primo podio in Formula 1 infilando Perez nei giri conclusivi e sfruttando al meglio la penalità inflitta a Lewis Hamilton. Non saliva sul podio dal ...

Formula1, Bottas vince il primo Gran Premio 2020 in Austria

Formula1: primo weekend del campionato 2020 completamente alla Mercedes di Valtteri Bottas mentre Lewis Hamilton pasticcia e getta alle ortiche una facile doppietta. Il colore nero che preoccupava Tot ...

Il pilota della McLaren è riuscito a conquistare il primo podio in Formula 1 infilando Perez nei giri conclusivi e sfruttando al meglio la penalità inflitta a Lewis Hamilton. Non saliva sul podio dal ...Formula1: primo weekend del campionato 2020 completamente alla Mercedes di Valtteri Bottas mentre Lewis Hamilton pasticcia e getta alle ortiche una facile doppietta. Il colore nero che preoccupava Tot ...