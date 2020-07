FORMAZIONI Verona Atalanta: Juric sceglie Salcedo dal 1′ (Di sabato 18 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Verona Atalanta Ecco gli schieramenti ufficiali di Verona-Atalanta, match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/2020. Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Salcedo.Allenatore: Paro Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata.Allenatore: Gasperini Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

