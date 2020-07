Diego Lopez: “Bisogna fare punti con la Spal. Joronen torna a disposizione” (Di sabato 18 luglio 2020) Il tecnico del Brescia Diego Lopez è intervenuto alla vigilia della sfida contro la Spal: “Bisogna fare punti con la Spal. Pensiamo a domani, ci dobbiamo concentrare soltanto al match e fare tre punti. Poi vedremo, non pensiamo alla condanna della retrocessione. L’importante è fare bene in questo momento”. E’ una situazione complessa per le Rondinelle, ma Diego Lopez non vuole arrendersi: “Non credo sia giusto parlare di percentuale. Dobbiamo pensare alla Spal e fare bene, poi penseremo alla partita successiva. Abbiamo tre gare importanti, servono punti e ne siamo consapevoli”. Tonali e ... Leggi su alfredopedulla

