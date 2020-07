Dermatite atopica: meno prurito con lebrikizumab (Di sabato 18 luglio 2020) Dermatite atopica: meno prurito con lebrikizumab. L’anticorpo monoclonale regala anche un sonon migliore secondo gli ultimi dati Nei pazienti con Dermatite atopica da moderata a grave, l’inibitore sperimentale dell’interleuchina-13 lebrikizumab ha portato a miglioramenti rapidi e clinicamente significativi nel prurito, nel sonno e nelle misure generali della qualità della vita. Sono i risultati di uno… L'articolo Dermatite atopica: meno prurito con lebrikizumab Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Nei pazienti con dermatite atopica da moderata a grave, l'inibitore sperimentale dell'interleuchina-13 lebrikizumab ha portato a miglioramenti rapidi e clinicamente significativi nel prurito, nel ...