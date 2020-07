De Laurentiis ha invitato la Serie A a pranzo per discutere di diritti tv (Di sabato 18 luglio 2020) Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha invitato a pranzo, lunedì prossimo, al Ritz di Roma, tutti i colleghi dei 20 club di Serie A. Intende illustrare loro il proprio progetto di produzione e distribuzione dei contenuti del massimo campionato. “Un rinnovamento che per primo aveva proposto il presidente di Lega Dal Pino: la sua idea di creazione di una media company era stata approvata all’unanimità nell’ultima assemblea. Un passaggio che per la Lega prevede anche l’ingresso con quote inferiori al 15% di un private equity che investa nel prodotto e che allo stesso tempo rinnovi la governance della A. Un’idea che non si discosta molto da quella di De Laurentiis: ma il numero uno del Napoli, che opera ... Leggi su ilnapolista

