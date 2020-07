Coronavirus, c’è un pericolo in più: “Espone a forme gravi di malattia” (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus: da uno studio internazionale si arriva a questa importante scoperta sulla gravità del contagio Coronavirus e gravità della malattia. Abbiamo più volte affrontato questo tema, con tante ipotesi oggetto di studio da parte degli studiosi. Che hanno portato delle teorie interessanti, anche se non tutte confermate. Quella dell’inquinamento atmosferico è stata sin dalla comparsa … L'articolo Coronavirus, c’è un pericolo in più: “Espone a forme gravi di malattia” Curiosauro. Leggi su curiosauro

matteosalvinimi : Possiamo evitare di importare positivi al coronavirus dal resto del mondo? Se c'è un ministro dell'Interno, si facc… - Corriere : ?? Coronavirus in Italia, tra le nuove misure decise dal governo fino al 31 luglio c'è l'obbligo di mascherina nei l… - FBiasin : In questo team c'è pure mia sorella Mara, orgoglio di famiglia. (Giusto per far capire che in famiglia c'è anche c… - Barbara86764611 : In Alto Adige un ragazzo va al lavoro positivo al coronavirus. Per colpa sua 40 persone in quarantena. È il terzo c… - SplendorSolis00 : RT @VaeVictis: Se Bucarest sembra Bergamo... [Vi prego, poi non ditemi che non c’è dietro una regia mediatica.] #covid #covid19 #SARSCoV2… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus c’è Tutte le novità sul Remdesivir Policymakermag