Compagnie low cost contro le agenzie online sui rimborsi: “Ci forniscono dati non veritieri” (Di sabato 18 luglio 2020) E’ scontro tra le Compagnie low cost e le agenzie online. Ryanair: “Devono rimborsare i voli”. ROMA – E’ scontro tra le Compagnie low cost e le agenzie online. Ad accendere la tensione è stata Ryanair con un duro attacco nei confronti di queste società. L’azienda irlandese ai microfoni del Corriere della Sera ha spiegato che “migliaia di clienti ci chiedono il rimborso dei voli acquistati sulle piattaforme, ma noi i soldi li abbiamo già dai. C’è una scarsa conoscenza di quello che fanno questi siti, e la situazione è peggiorata con lo scoppio della pandemia“. Le accuse Dure le accuse da parte di Ryanair con il suo ... Leggi su newsmondo

In mezzo a una stagione estiva senza precedenti c'è spazio anche per la guerra tra le compagnie aeree e i siti di prenotazione. Con gli uni — i vettori — che accusano gli altri di trattenere i rimbors ...

