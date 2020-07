Travell Mazion, morto in un incidente d’auto il celebre pugile 24enne (Di venerdì 17 luglio 2020) È morto in Texas poche ore fa il celebre pugile Travell Mazion. La sua vita è stata stroncata da un mortale incidente d’auto. Scopriamo insieme i dettagli. Il celebre pugile americano Travell Mazion, 24 anni, è morto durante un drastico incidente d’auto ad Austin, in Texas. Il terribile scontro frontale è avvenuto l’altro ieri, in … L'articolo Travell Mazion, morto in un incidente d’auto il celebre pugile 24enne è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ultime Notizie dalla rete : Travell Mazion Travell Mazion, morto in un incidente d’auto il celebre pugile 24enne ViaggiNews.com Travell Mazion, morto in un incidente d’auto il celebre pugile 24enne

È morto in Texas poche ore fa il celebre pugile Travell Mazion. La sua vita è stata stroncata da un mortale incidente d’auto. Scopriamo insieme i dettagli. Il celebre pugile americano Travell Mazion, ...

È morto in Texas poche ore fa il celebre pugile Travell Mazion. La sua vita è stata stroncata da un mortale incidente d’auto. Scopriamo insieme i dettagli. Il celebre pugile americano Travell Mazion, ...