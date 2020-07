Tennis – Bett1 Aces Berlin: Sinner batte Khachanov nell’hangar di un aeroporto! (Di venerdì 17 luglio 2020) Jannik Sinner ottiene una vittoria piuttosto particolare. Il Tennista altoatesino, attuale numero 73 del ranking mondiale maschile, ha sconfitto Karen Khachanov nei quarti di finale del Bett1 Aces Berlin. Il torneo d’esibizione si svolge nell’hangar dell’aeroporto dismesso di Tempelhof, nella capitale tedesca, una location non di certo comune per un torneo di Tennis. Nessun problema per Sinner che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 / 7-6. In semifinale affronterà Roberto Bautista Agut.L'articolo Tennis – Bett1 Aces Berlin: Sinner batte Khachanov nell’hangar di un ... Leggi su sportfair

Eurosport_IT : Sinner si prende la semifinale del Bett1 Aces a Berlino ?? Il giovane talento italiano affronterà Roberto Bautista… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Bett1Aces 2020: #Sinner batte #Khachanov in due set e approda in semifinale - sportface2016 : #Bett1Aces 2020: #Sinner batte #Khachanov in due set e approda in semifinale - TennisWorldit : Bett1 Aces - Berrettini sfiora il bis, vince Thiem. Annullate le altre finali - TennisWorldit : Bett1 Aces - Berrettini vince anche sull'erba. Thiem supera Sinner -