Si sveglia dal coma dopo un ictus e inizia a parlare slavo: è il terzo caso dall’800 ad oggi, il primo in Italia (Di venerdì 17 luglio 2020) Si sveglia dal coma dopo ictus e parla con una cadenza slava. È accaduto a un 50enne Italiano ed è il primo caso nel nostro Paese. Sembrava un ictus come tanti, in Italia se ne contano circa 200mila l’anno, quello occorso all’uomo circa tre anni fa e studiato dal team guidato da Konstantinos Priftis del dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova, insieme con i colleghi dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che lo descrivono in uno studio pubblicato su ‘Cortex’. “In tutta la letteratura medica sull’argomento, dal 1800 a oggi, su 115 casi si contano 112 pazienti con lesione all’emisfero cerebrale sinistro e insorgenza di ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Si sveglia dal coma dopo un ictus e inizia a parlare slavo: è il terzo caso dall’800 ad oggi, il primo in Italia - Noovyis : (Si sveglia dal coma dopo un ictus e inizia a parlare slavo: è il terzo caso dall’800 ad oggi, il primo in Italia)… - FQMagazineit : Si sveglia dal coma dopo un ictus e inizia a parlare slavo: è il terzo caso dall’800 ad oggi, il primo in Italia - hentaigukk : A ME UNA VOLTA avevo ordinato delle luci neon e le hanno LANCIATE attraverso la recinzione me le sono trovate sotto… - IngMosca : La rapidità mentale il comportamento sociale corretto la mente sveglia ect dipendono dal desiderio sessuale!più g… -

Ultime Notizie dalla rete : sveglia dal Si sveglia dal coma dopo un ictus e inizia a parlare slavo: è il terzo caso dall’800 ad oggi, il primo… Il Fatto Quotidiano Si sveglia dal coma dopo un ictus e inizia a parlare slavo: è il terzo caso dall’800 ad oggi, il primo in Italia

Si sveglia dal coma dopo ictus e parla con una cadenza slava. È accaduto a un 50enne italiano ed è il primo caso nel nostro Paese. Sembrava un ictus come tanti, in Italia se ne contano circa 200mila l ...

Rivi (Lega): “Il PD si sveglia alla vigilia delle elezioni regionali: bene le risorse...

Sembra che le elezioni regionali abbiano distolto il PD e la Giunta Regionale guidata da Enrico Rossi da uno stallo che va avanti ormai da troppi anni. Colgo con favore il fatto che siano destinate ri ...

Si sveglia dal coma dopo ictus e parla con una cadenza slava. È accaduto a un 50enne italiano ed è il primo caso nel nostro Paese. Sembrava un ictus come tanti, in Italia se ne contano circa 200mila l ...Sembra che le elezioni regionali abbiano distolto il PD e la Giunta Regionale guidata da Enrico Rossi da uno stallo che va avanti ormai da troppi anni. Colgo con favore il fatto che siano destinate ri ...