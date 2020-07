Serie B, pari tra Pescara e Frosinone: Novakovich risponde a Memushaj (Di venerdì 17 luglio 2020) Finisce 1-1 l’anticipo di Serie B tra Pescara e Frosinone nella gara dell’Adriatico, sfida che apre il 35esimo turno nel campionato cadetto prima delle nove gare di questa sera. Passa in vantaggio il Pescara nel minuto di recupero del primo tempo con Memushaj, poi nella ripresa Novakovich risponde ristabilendo la parità per i ciociari. Al triplice fischio – dopo oltre cinque minuti di extratime – gli abruzzesi restano con un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre i laziali navigano in zone tranquille per un posto ai playoff. Foto: profilo twitter Frosinone L'articolo Serie B, pari tra Pescara e Frosinone: ... Leggi su alfredopedulla

