“Sara ed i suoi simili”, Luca Guadagnini e la sua Band tornano dal 17 luglio con un nuovo singolo (Di venerdì 17 luglio 2020) Con “SARA ED I suoi SIMILI” un pezzo frizzante ed attualissimo, Luca Guadagnini descrive perfettamente in maniera ironica e giocosa, la realtà musicale di oggi, in cui il cantautorato e la generazione di un decennio fa, deve fare i conti con un nuovo linguaggio che ha stravolto completamente il modo di comunicare, non solo nella parola, ma anche nei suoni. Rispetto agli anni ’90 la musica attuale predilige, alla ricerca aggregante ed inclusiva della sperimentazione e della progettualità, un ascolto più veloce e virtuale, grazie soprattutto all’affermarsi dei nuovi canali social. Luca rappresenta questa rivoluzione musicale senza nessun accenno di critica o nostalgica retorica, ma con simpatica e sfiziosa ironia, immaginando di avere ... Leggi su romadailynews

