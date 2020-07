Roma, uomo ucciso in strada a colpi di pistola (Di venerdì 17 luglio 2020) Omicidio in mattinata alla periferia sud di Roma. Un uomo italiano è stato ucciso vicino al Divino Amore, in località Spregamore. La vittima sarebbe stata freddata fuori dalla propria... Leggi su ilmessaggero

Ultime Notizie dalla rete : Roma uomo Roma, uomo ucciso in strada a colpi di pistola Il Messaggero In auto con sfollagente e mazza da baseball nascosti sotto al sedile

Per questo, durante alcuni controlli effettuatati nel territorio di Frascati, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lazio hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 53 anni, fermato dalla ...

Giletti e le minacce dei boss: triste il silenzio di Bonafede

ROMA - Non solo non è stato informato di essere minacciato da un superboss di Cosa nostra della portata di Filippo Graviano, il cui curriculum parla chiaro, ma Massimo Giletti, giornalista, conduttore ...

