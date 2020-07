Qualifiche F1 GP Ungheria 2020: orari e come vederle in diretta tv e streaming (Di venerdì 17 luglio 2020) Tutto pronto per la seconda giornata in pista al Gran Premio d’Ungheria. Dopo le libere del venerdì il weekend della Formula 1 all’Hungaroring proseguirà con la giornata di sabato 18 luglio. Alle ore 12:00 il via alla terza e ultima sessione di prove libere da 60 minuti per ottimizzare il set-up in vista della qualifica che alle 15:00 garantirà la pole position. Le FP3 e le Qualifiche del GP d’Ungheria verranno trasmesse in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv disponibili per gli abbonati al pacchetto sport. Le Qualifiche verranno inoltre trasmesse in differita su TV8 a partire dalle 18:30. GP Ungheria – Sabato 18 luglio (diretta SKY ... Leggi su sportface

