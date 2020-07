Puglia, auto contro tir nel Barese: quattro morti (Di venerdì 17 luglio 2020) quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 151 tra Ruvo di Puglia e Altamura, nel Barese. A quanto si apprende, un'auto si è scontrata frontalmente con un camion che procedeva nel senso di marcia opposto. Indagano i carabinieri di Altamura e la Polizia locale. Leggi su tg24.sky

RaiNews : L'incidente stradale sulla Provinciale 151 tra Ruvo di Puglia e Altamura - SkyTG24 : Puglia, auto contro tir nel Barese: quattro morti - LaStefania : Ad agosto dovrei fare qualche giorno tra Catania, Siracusa e Ragusa (in auto). Se avete qualche dritta sono tutta ??… - moliseweb : Scontro tra auto e bus: San Giuliano di Puglia ricorda l'ex sindaco Antonio Di Stefano - serenel14278447 : RT @repubblica: Coronavirus, rientri in Puglia: a Bari 17mila auto segnalazioni. Tamponi restando in auto o nell'ex Cto -