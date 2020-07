Pordenone-Cosenza, i rossoblù continuano a sperare ! (Di venerdì 17 luglio 2020) Gara perfetta e ordinata degli ospiti, che vincono e continua a sperare nella salvezza. Il Pordenone parte bene, ma subisce le due reti degli ospiti da parte di Rivière e Bittante. A nulla serve la rete della speranza di Candellone. La partita Le formazioniNei padroni di casa la scelta del modulo ricade sul 4-3-1-2. Bindi in porta, linea difensiva composta da Almici e Gasbarro esterni e Camporese-Barison centrali. Tridente di centrocampo formato da Misuraca, Burrai e Pobega. Sulla trequarti agisce Gavazzi, in attacco spazio a Ciurra e Candellone. Ospiti col 3-4-3 che tanto bene ha fatto nelle uscite precedenti. Tra i pali c’è Saracco, linea a tre formata da Idda, Capela e Legittimo. Casasola a destra, Bittante a sinistra. In mediana ci sono Bruccini-Sciaudone. Tridente d’attacco composto da Rivière, Bàez e ... Leggi su sport.periodicodaily

MundialesyCopas : #SerieB Pescara 1-1 Frosinone Benevento 3-1 Livorno Cittadella 1-2 Ascoli Crotone 1-1 Salernitana Empoli 2-4 Virtu… - JOSMiguelGmez99 : Serie B:???? Pescara 1-1 Frosinone Benevento 3-1 Livorno Cittadella 1-2 Ascoli Crotone 1-1 Salernitana Empoli 2-4 Vir… - CosenzaPost : Cosenza, che carattere: 2-1 al Pordenone nel segno di Riviere e Bittante - solocosenza : Vittoria fondamentale per le speranze del Cosenza #PORCOS 1-2 #SerieBKT - LeFootballenD2 : #SerieB résultats : Pescara 1-1 Frosinone Benevento 3-1 Livorno Cittadella 1-2 Ascoli Crotone 1-1 Salernitana Empo… -