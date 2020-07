Pierluigi Diaco, a Io e Te: «Ho preso una decisione, non era più possibile continuare…» (Di venerdì 17 luglio 2020) Pierluigi Diaco, al timone della trasmissione pomeridiana della Rai Io e Te non ha passato mesi molto semplici perché è stato attaccato duramente dal mondo del web per il suo comportamento. Pierluigi Diaco che ha sempre detto di essere una persona molto vera e non è riuscito, durante la trasmissione, a mantenere la calma quando c’era qualcosa che gli dava fastidio e ha sempre esternato i suoi stati d’animo senza filtri. Per questo è stato giudicato e criticato da chi gli ha contestato di essere molto duro con i suoi ospiti in studio e anche con i suoi collaboratori. Le accuse mosse a Pierluigi Diaco Pierluigi Diaco non le manda certo a dire e, quando si è trovato in situazioni che non gli sono ... Leggi su baritalianews

