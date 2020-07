PES 2021, l’Inter e il Milan cambieranno nome, loghi e divise (Di venerdì 17 luglio 2020) PES 2021 Season Update, l’Inter e il Milan saranno Lombardia NA e Milano RN. Konami, l’azienda giapponese produttrice della serie di videogiochi di calcio Pro Evolution Soccer, ha recentemente fornito alcuni dettagli su PES 2021. Il nuovo capitolo dell’apprezzata serie per console di ultima generazione sarà un update stagionale in uscita a settembre. Il gameplay non subirà variazioni rispetto al titolo della stagione di calcio precedente, ma i contenuti saranno aggiornati alla stagione 2020-2021. Tra le caratteristiche emerse nelle ultime ore c’è anche un effetto della fine della collaborazione tra Konami e le due più importanti squadre di calcio Milanesi. Konami perderà i diritti derivanti dal contratto di ... Leggi su bloglive

