Lapo Elkann cambia vita e si vende tutte le supercar: 'Non voglio piacere agli altri' (Di venerdì 17 luglio 2020) Lapo Elkann è un uomo nuovo. 'Meno imprenditore e più benefattore', racconta in un'intervista al settimanale 'Grazia'. Ora si occupa della lotta alle dipendenze con la sua fondazione LAPS e ha a cuore ... Leggi su tgcom24.mediaset

Adnkronos : #LapoElkann: 'Dopo abusi e #droghe voglio dedicarmi a chi soffre' - lakers751 : Lapo Elkann 'Vorrei essere meno imprenditore e più benefattore' - MieleEmilio : RT @Adnkronos: #LapoElkann: 'Dopo abusi e #droghe voglio dedicarmi a chi soffre' - MieleEmilio : RT @Adnkronos: #LapoElkann: 'Dopo abusi e #droghe voglio dedicarmi a chi soffre' - capenottero : RT @Adnkronos: #LapoElkann: 'Dopo abusi e #droghe voglio dedicarmi a chi soffre' -

Ultime Notizie dalla rete : Lapo Elkann

Lapo Elkann è un uomo nuovo. "Meno imprenditore e più benefattore", racconta in un'intervista al settimanale "Grazia". Ora si occupa della lotta alle dipendenze con la sua fondazione LAPS e ha a cuore ...Lo aveva detto che la sua vita era cambiata. Detto fatto. Il suo amore per i bolidi, ad esempio, lo sfodera facendo spot per beneficenza. Lapo Elkann è impegnato a registrare immagini e video per una ...