Juventus Lazio, Romulo: «Tifo i biancocelesti, ingiusto massacrare Immobile» (Di venerdì 17 luglio 2020) L’ex giocatore del Brescia, Romulo, ha parlato della sfida di lunedì tra la Lazio e la Juventus su Twitch insieme agli Autogol Romulo, ex giocatore del Brescia, ha parlato della sfida di lunedì sera tra Lazio e Juventus in qualità di doppio ex. Ecco le dichiarazioni del centrocampista brasiliano naturalizzato italiano: Juventus – Lazio – «Sarà una gara tosta, credo che se la Juve vincerà, avrà lo scudetto in mano, anche se non è certo. Quando ci sono queste gare la Lazio tira fuori sempre qualcosa, mi auguro che faccia una bella partita perché così anche il campionato si riapre». ESPERIENZA ALLA Lazio – «Peccato per ... Leggi su calcionews24

