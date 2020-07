Juve Stabia – Chievo: 3 – 2, una rimonta memorabile (Di venerdì 17 luglio 2020) Cronaca dei Juve Stabia – Chievo Primo tempo Nei primi 20 minuti di gioco della partita Juve Stabia – Chievo, le due formazioni non osano. I 22 in campo bloccano la partita a centrocampo. Lo scontro inizia a ravvivarsi al minuto 19. Il primo squillo è firmato da Garritano. La mezzala del Chievo Verona raccoglie il cross da destra di Vignato. Calcia al volo ma Ivan Provedel si supera e la para. Passa un minuto ed Esposito prova la conclusione da 25 metri. Il pallone si stampa sul palo. La deviazione dei legni è insidiosa ed il portiere delle vespe rischia anche l’autogol. La partita viene sbloccata dal Chievo. Al minuto 32 Filip Đorđević, come un rapace sradica il pallone da un retropassaggio di ... Leggi su sport.periodicodaily

