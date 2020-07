Giugliano piange Giulia Palma, la signora che volle il Padre in Pio in Piazza Gramsci (Di venerdì 17 luglio 2020) Giugliano. E’ volata in cielo Giulia Palma, moglie del dottor Franco, più volte consigliere comunale della città e storico dentista del territorio. Giugliano piange Giulia Palma La signora Giulia da sempre impegnata in attività caritatevoli e sociali era stata tra le promotrici della costruzione della statua di Padre Pio in Piazza Gramsci. Quest’anno la coppia … L'articolo Giugliano piange Giulia Palma, la signora che volle il Padre in Pio in Piazza Gramsci Teleclubitalia notizie da Napoli e ... Leggi su teleclubitalia

