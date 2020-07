Gigi D’Alessio e Clementino in Como Suena El Corazón, la nuova versione dal sapore rap (Di venerdì 17 luglio 2020) Gigi D'Alessio e Clementino in Como Suena El Corazón: la nuova versione del brano è disponibile da oggi in radio e negli store digitali. Como Suena El Corazón è uno dei brani più celebri ed apprezzati della discografia di Gigi D'Alessio e adesso rivive in radio in una versione inedita con il rapper Clementino che provvede ad inserire qualche barra rap. La canzone risulta in questo modo particolarmente al passo con i tempi e torna in radio in questa estate 2020 per farci ballare di nuovo. Il ritmo incalzante e trascinante è sempre quello di Gigi D'Alessio che in questo brano coinvolge un altro campano doc: il raperà ... Leggi su optimagazine

