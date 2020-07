Forte crescita di casi in Spagna. A Barcellona l'appello "restate a casa" (Di venerdì 17 luglio 2020) Le autorità in Catalogna adottano nuove misure restrittive per parte della regione, compresa Barcellona, chiedendo ai residenti della città di “restare a casa” dopo un aumento nei nuovi casi di coronavirus. L’indicazione è di “evitare le riunioni sociali, le uscite notturne e le attività culturali”. Si proibiscono, tra l’altro, gli assembramenti di più di 10 persone sia un pubblico che in privato.Ieri l’annuncio di un record di nuovi casi di coronavirus in Spagna: nelle ultime 24 ore erano stati registrati altri 580 contagi, mai così tanti in oltre due mesi, concentrati soprattutto in Aragona e Catalogna (70%), dove si sono avuti rispettivamente 266 e 142 nuovi casi. Barcellona ha ... Leggi su huffingtonpost

Le autorità in Catalogna adottano nuove misure restrittive per parte della regione, compresa Barcellona, chiedendo ai residenti della città di “restare a casa” dopo un aumento nei nuovi casi di corona ...

Morgan Stanley chiude II trimestre in netta crescita

(Teleborsa) - Morgan Stanley chiude il secondo trimestre in netta crescita con ricavi netti a 13,4 miliardi di dollari al 30 giugno 2020 rispetto ai 10,2 miliardi di un anno fa. L'utile netto è di 3,2 ...

Morgan Stanley chiude il secondo trimestre in netta crescita con ricavi netti a 13,4 miliardi di dollari al 30 giugno 2020 rispetto ai 10,2 miliardi di un anno fa. L'utile netto è di 3,2 ...