Elly Schlein critica col governo: 'L'italia in Libia sta accettando un sistema che calpesta diritti umani'

"Gli accordi con la Libia erano una vergogna dall'inizio. Ma dopo quello che e' emerso da inchieste giornalistiche e rapporti Onu, chi sceglie di rifinanziarli accetta un sistema che calpesta i diritt ...Ci sono tante buone ragioni per considerare il voto del Partito Democratico sul rifinanziamento delle missioni militari, in particolare sulla parte che riguarda gli accordi con la Libia, come una dell ...