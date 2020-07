E Andrea Crisanti fa girare i messaggi che si è scambiato con Zaia (Di venerdì 17 luglio 2020) Oggi che i rapporti con il presidente della Regione Veneto Luca Zaia non sono più quelli di una volta – e qualcuno nel team del governatore lo definisce “zanzarologo” – Andrea Crisanti decide di divulgare i messaggi su Whatsapp e gli sms che si è scambiato con lui. È successo mercoledì sera durante l’incontro “Coronavirus, i giorni che hanno sconvolto il Veneto” mentre era ospite della rassegna “Dolo incontra” promossa dal Comune. Della vicenda parla oggi Il Gazzettino: Nel tentativo di ricucire lo strappo, dopo un titolo di giornale che non rispecchiava l’intervista, a fine maggio Zaia aveva letto in diretta televisiva il messaggino con cui assicurava a ... Leggi su nextquotidiano

