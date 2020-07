CorMez: Osimhen-Napoli, Jorge Mendes interviene a mediare tra le parti (Di venerdì 17 luglio 2020) La trattativa per portare Victor Osimhen a Napoli ha subito un improvviso rallentamento a causa del cambio di agente da parte dell’attaccante del Lille. William D’Avila, il nuovo procuratore, sta giocando al rialzo con il Napoli. Si cerca ancora l’accordo. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, a cercare di mediare tra le parti è intervenuto Jorge Mendes. “Jorge Mendes si sta muovendo per favorire la comunicazione tra tutte le parti in gioco ma la scelta dell’attaccante nigeriano di ridimensionare la Starfactory, che si fa forte di un mandato valido fino al 2021, fa sì che all’orizzonte ci sia la prospettiva delle vie legali“. Tra ... Leggi su ilnapolista

Non solo mercato, non solo Osimhen. Stasera si scende in campo, con il Napoli impegnato al Dall'Ara contro il Bologna di Mihajlovic. Il Corriere del Mezzogiorno ha posto l'attenzione proprio sull'impe ...

CorMez: l'Atletico Madrid offre Partey come contropartita per Milik

Trattativa non semplice. Dopo aver perso Cavani, che sembra vicinissimo alla Roma, l’Atletico Madrid ha effettuato una decisa virata sull’attaccante del Napoli, Arek Milik. Il Corriere del Mezzogiorno ...

Non solo mercato, non solo Osimhen. Stasera si scende in campo, con il Napoli impegnato al Dall'Ara contro il Bologna di Mihajlovic. Il Corriere del Mezzogiorno ha posto l'attenzione proprio sull'impe ...