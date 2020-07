Conou: "Dopo il covid cambiano previsioni e aumenta contributo" (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. - (Adnkronos) - Primo Consiglio di amministrazione del Conou Dopo la fine dell'emergenza covid che ha approvato all'unanimità la revisione del bilancio di previsione 2020. Nel suo intervento Paolo Tomasi, presidente del Conou, ha sottolineato che le aziende concessionarie, autorizzate ad operare durante la difficile fase del lockdown, “hanno svolto la loro attività con ancora maggiore impegno e senso civico, garantendo la continuità di un servizio essenziale per la tutela dell'ambiente”. “Ci aspettavamo - ha detto Tomasi - una contrazione maggiore nella raccolta dell'olio usato, che invece è stata solo del 25% a marzo, del 35% ad aprile e del 32% a maggio (31% totale) rispetto agli stessi mesi del 2019. Tenendo conto che il settore auto è stato ... Leggi su liberoquotidiano

