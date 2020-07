Confcommercio: Pil in calo nel secondo trimestre dell’anno (Di venerdì 17 luglio 2020) La stima di Confcommercio, un’analisi dettagliata dei confronti tra il 2019 e il 2020. I margini di recupero, il mercato del lavoro e le imprese. Pil in calo al 18% rispetto al trimestre precedente e 22,5% nel confronto annuo. Questa la stima di Confcommercio. Per quanto riguarda i consumi, progressivo ritorno alla normalità con il … L'articolo Confcommercio: Pil in calo nel secondo trimestre dell’anno proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

