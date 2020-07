Cluster a Savona, positivo il pallanuotista Matteo Aicardi: è ricoverato in ospedale (Di venerdì 17 luglio 2020) E’ stato individuato a Savona un nuovo Cluster di contagio da coronavirus dal quale nelle ultime ore sono emersi 18 nuovi casi di Covid-19. Da quanto ricostruito tutto l’origine sarebbe stata all’interno di un ristorante dove sono emersi i casi di positività di due infermiere e un giocatore di pallanuoto, a seguito dei quali sono stati effettuati circa un centinaio di tamponi di controllo e altrettanti dovrebbero essere svolti nelle prossime ore. Il gestore del locale aveva tenuto traccia di chi era presente nel ristorante e questo ha permesso di circoscrivere i soggetti da sottoporre a tampone. Lo sportivo coinvolto sarebbe Matteo Aicardi, giocatore savonese della Pro Recco e della nazionale di pallanuoto, risultato positivo e ricoverato dal 15 ... Leggi su sportface

SkyTG24 : Coronavirus, individuato nuovo cluster in un ristorante a Savona: 18 casi - Agenzia_Ansa : #coronavirus Stabili i #contagi, in 24 ore 233 nuovi c asi, ieri 230. Undici le vittime. Scoperto nuovo cluster a… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo cluster epidemico individuato a Savona #coronavirus - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, nuovo cluster epidemico individuato a Savona #coronavirus - Ilconservator : RT @riktroiani: ??Allarme a #Savona per un nuovo cluster di #covid19. Lo ha confermato il governatore Giovanni Toti. I 18 contagiati sarebbe… -