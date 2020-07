Chiusa l’indagine disciplinare su Palamara, accuse ad altri 5 magistrati. E spuntano due toghe «non identificate» – Il documento (Di venerdì 17 luglio 2020) È l’atto di accusa conclusivo contro il sostituto procuratore Luca Palamara che, dopo essere stato espulso dall’Anm e finito sotto inchiesta penale a Perugia, rischia ora di finire definitivamente fuori dai ranghi della magistratura. Ma è anche il documento che, visti i toni durissimi, fa presagire che a stretto giro seguiranno i nomi dei cinque ex consiglieri del Csm, dopo lo scandalo si sono dimessi, Luigi Spina, Corrado Cartoni, Gianlugi Morlini, Antonio Lepre e Paolo Criscuoli. Il procuratore generale presso la Cassazione, Giovanni Salvi, infatti, ha firmato 16 pagine di atto di incolpazione in cui chiede la convocazione dell’udienza disciplinare per Palamara. Nel testo si riassumono i passaggi principali della vicenda che ruota soprattutto attorno a una riunione notturna ... Leggi su open.online

