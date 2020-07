Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli valuta 4 alternative a Victor Osimhen (Di venerdì 17 luglio 2020) Ci sarebbero ben 4 nomi da sondare sul taccuino di Cristiano Giuntoli nell’eventualità in cui dovesse saltare l’affare col Lille per il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli. La questione dell’attaccante è stata analizzata anche sul Corriere dello Sport, che ribadisce come il piano B sarebbe quello che porta a Luka Jovic del Real Madrid, il quale potrebbe essere ceduto in prestito dai Blancos. In particolare, il serbo ha trovato poca fortuna nella sua prima stagione al Real, vincendo comunque la Liga. A tal proposito, secondo il quotidiano, le merengues sarebbero disposte a darlo così in prestito per farlo giocare con continuità. Il Napoli sta preparando la sfida con l’Udinese, ma non perde di vista il mercato. Intanto, ecco ... Leggi su calciomercato.napoli

Ci sarebbero ben 4 nomi da sondare sul taccuino di Cristiano Giuntoli nell’eventualità in cui dovesse saltare l’affare col Lille per il trasferimento di Victor Osimhen al Napoli. La questione ...

Calciomercato Napoli: il Manchester City vuole Kalidou Koulibaly per 75 milioni, ma Aurelio De Laurentiis ne chiede 90

Il Manchester City non ha perso d’occhio Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riferito dalla redazione di calciomercato.com, il club inglese allenato da Pep Guardiola arriverebbe ad offrire ben 75 milion ...

