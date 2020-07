Bimbo di sei anni salva la sorellina dall’attacco di un pastore tedesco: Chris Evans gli regala lo scudo di Captain America (Di venerdì 17 luglio 2020) Non ci ha pensato due volte Bridger Walker, un bambino di sei anni, a intervenire per salvare la sorellina più piccola dall’attacco di un cane di grossa taglia, un pastore tedesco. Un atto di incredibile coraggio, che gli è costato però un’operazione al volto e molti punti di sutura. È successo a Cheyenne, nel Wyoming, Usa: il suo gesto ha fatto in poche ore il giro del mondo grazie alla zia che ha deciso di raccontare sui social quanto aveva fatto il nipote, tanto da arrivare anche alle orecchie di un “supereroe”. Chris Evans, l’attore che interpreta Captain America nell’omonima saga di film della Marvel, ha deciso infatti di inviargli un videomessaggio per complimentarsi ... Leggi su ilfattoquotidiano

