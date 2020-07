Alexa e gli altri: perché l’Antitrust Ue sta indagando sugli assistenti vocali (Di venerdì 17 luglio 2020) Da Alexa a Google Home, gli assistenti vocali sono sempre più popolari, e vengono utilizzati per la loro praticità e l’alto grado di interattività, in grado di semplificare la vita di chi li utilizza. Eppure, la Commissione Ue ha avviato un’indagine antitrust per fare luce sulle implicazioni del loro funzionamento. Gli obiettivi dell’indagine L’indagine riguarda in particolare la concorrenza nel settore dell’Internet delle cose (IoT, Internet of Things) per i consumatori dell’Unione europea. Nel mirino dell’Antitrust Ue ci sono dunque tutti quei servizi e quei prodotti che, grazie al collegamento con la rete, possono essere controllati a distanza, anche attraverso un assistente vocale. Tra questi prodotti ci sono elettrodomestici smart, dispositivi indossabili (come orologi ... Leggi su quifinanza

