Agcom | A M5S meno spazio del dovuto | forte enfasi su Conte

"Più sorprendente è invece la circostanza che, soprattutto nelle testate oggetto dei provvedimenti di richiamo assunti all'unanimità dall'Autorità, SkyTg24 da un lato e TgCom24 e Studio Aperto, dall'...

Meno spazio del dovuto, essendo il partito di maggioranza relativa, per l’M5S, con conseguente indebolimento della copertura mediatica della maggioranza rispetto all’opposizione, e forte enfasi su pre ...

Durante l'emergenza coronavirus è stato il protagonista di interviste, prime serate, conferenze stampa in diretta Facebook. Una sovraesposizione mediatica rilevata dall'Agcom, l'autorità garante per l ...

