Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2020 ore 16:30 (Di giovedì 16 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2020 ORE 16.20 UMBERTO VERINI BUON POMERIGGIO E NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL GRA SUL QUALE AL MOMENTO SI STA IN CODA IN ESTERNA TRA PONTINA E APPIA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA UN’AUTOMOBILE ED UN MEZZO PESANTE, AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLO SU CORSIA DI SORPASSO E CENTRALE, LE CODE POI CONTINUANO PER IL TRAFFICO INTENSO FINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD DIFFICOLTÀ SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E LAGHETTO NEI DUE SENSI QUALCHE DISAGIO ANCHE SU VIA DEI CASTELLI RomaNI, TRA VIA DI CAMPOBELLO E IL CENTRO DI POMEZIA NEI DUE SENSI, SIAMO IN PROSSIMITÀ DELLA VIA PONTINA STESSA SITUAZIONE SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA E CHIUDIAMO COI MEZZI PUBBLICI ... Leggi su romadailynews

