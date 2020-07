Torino-Genoa: Belotti ancora in gol, palla all’incrocio (VIDEO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Segna sempre Andrea Belotti. Settima rete in otto gare post lockdown per il Gallo che mette la sua firma anche in Torino-Genoa. Il capitano del Toro sigla la rete del 3-0 in pieno recupero scaricando un tiro da urlo che termina all’incrocio dei pali. Ma nella rete di Belotti è evidente l’errore di Pandev che nel tentativo di ripartire da dietro serve il pallone all’avversario regalandogli un contropiede uno contro uno. Leggi su sportface

