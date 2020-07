Spal-Inter, Biraghi gol col destro: raddoppio dei nerazzurri (VIDEO) (Di giovedì 16 luglio 2020) raddoppio dei nerazzurri, la firma è di Cristiano Biraghi. Arriva lo 0-2 al Paolo Mazza di Ferrara grazie a un’altra grande ripartenza dell’Inter. Rapido capovolgimento di fronte con la palla che passa dal lato destro al lato sinistro. Biraghi, smarcato, prende palla, si accentra e scarica una gran botta col destro a fil di palo. Niente da fare per Letica. Leggi su sportface

