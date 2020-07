Sarri e Conte, entrambi via? Dall'Inghilterra: "Juve e Inter valutano un big d'Europa" (Di giovedì 16 luglio 2020) Secondo quanto riportano i colleghi del Telegraph, ci sarebbe una suggestione importante per le panchine di Inter e Juventus. Leggi su tuttonapoli

Secondo quanto riportano i colleghi del Telegraph, ci sarebbe una suggestione importante per le panchine di Inter e Juventus. Si tratta di Mauricio Pochettino: l'ex tecnico del Tottenham sarebbe infat ...

La Juventus sta perdendo colpi ma nessuno va a vedere il suo bluff

Nei tre minuti in cui Berardi e Caputo hanno ribaltato la partita di Reggio Emilia c’è stato un panico che ha percorso l’intero campionato. La Juve stava perdendo, qualcuno poteva provare a vincere il ...

