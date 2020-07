Sanremo 2021 slitta a marzo: ecco quando si terrà e chi lo condurrà (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Festival di Sanremo è stato l’ultimo grande show andato in onda prima dell’arrivo della pandemia e proprio a causa di quest’ultima l’edizione 2021 della kermesse canora è stata posticipata di un mese. Il Festival di Sanremo 2021 non andrà infatti in onda a febbraio come accaduto nell’ultima decade, bensì a marzo (più precisamente dal 2 al 6 marzo), al timone del super confermato Amadeus. Insieme a lui anche Fiorello. “Sanremo piano B non è Sanremo“: sono state queste le parole usate dal direttore di Rai Uno durante la conferenza stampa dei Palinsesti Rai, motivando così la scelta di posticiparlo di 30 giorni. Con la speranza che da qui a marzo ... Leggi su bitchyf

IlContiAndrea : #Coletta 'Nessun piano B per #Sanremo2021 perché non sarebbe Sanremo. Ci stiamo comunque pensando, intanto abbiamo… - HuffPostItalia : Amadeus e Fiorello presenteranno il Festival di Sanremo 2021 - elebenny98 : RT @sanremohistory: Dal 2 al 6 marzo 2021, l'Italia tornerà a vivere il suo momento più bello: Sanremo. Perché l'Italia è una Repubblica D… - larenait : L'annuncio del direttore di Rai1 su #Sanremo2021 - Lucia80646534 : RT @sanremohistory: Dal 2 al 6 marzo 2021, l'Italia tornerà a vivere il suo momento più bello: Sanremo. Perché l'Italia è una Repubblica D… -