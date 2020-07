Salvini scatenato: «Toninelli ride come un fesso, Di Maio insulta, Azzolina non sa manco copiare» (Di giovedì 16 luglio 2020) «Benetton avrà fatto i milioni: il titolo Atlantia ha guadagnato il 25%. Quindi se c’era qualcuno a casa che ha stappato lo spumante, erano sicuramente i Benetton…». Lo ha ribadito Matteo Salvini ad Agorà estate, su Rai3. Salvini: «Toninelli, cuor contento ciel l’aiuta» «Gli italiani ci mettono dei soldi, perché se Cdp che ha i risparmi postali ci metterà dei soldi, vuol dire che chi ha dei conti correnti postali sappia che diventerà azionista di Autostrade. Ora qual è il vantaggio di mettere dei soldi dei cittadini senza chiedere a Autostrade quel che dovrebbero fare… Ma se è contento Toninelli, cuor contento ciel l’aiuta. Contento lui, va in giro con il monopattino cinese, contenti tutti». «Di ... Leggi su secoloditalia

Qualche giorno fa abbiamo appreso della mozione presentata dai gruppi consiliari di minoranza sulla richiesta di una commissione sicurezza e integrazione. Si legge dall’articolo che la necessità nasce ...

Nubifragio Palermo, polemiche per tweet di Salvini. Pif: "Schifo"

Un tweet pubblicato da Matteo Salvini sul nubifragio di Palermo ha scatenato diverse polemiche: durissima la reazione dell'attore e regista Pif Ha scatenato diverse polemiche un tweet pubblicato dal l ...

