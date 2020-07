Salvini attacca Orlando e gli immigrati mentre a Palermo la gente muore annegata, Pif: “Fai schifo” (Di giovedì 16 luglio 2020) Temporale a Palermo, Pif attacca il tweet di Salvini Il tweet di Salvini contro il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sul devastante temporale che si è abbattuto sul capoluogo siciliano mercoledì 15 luglio, ha scatenato sconcerto e polemiche. Il leader leghista ha accusato il primo cittadino di “pensare solo agli immigrati e dimenticare i cittadini”, come se la bomba d’acqua fosse stato conseguenza della presenza di migranti sul territorio e di una presunta negligenza del sindaco. Ma molti cittadini non si sono mostrati d’accordo con “l’analisi” di Salvini, ancora sconvolti per l’acqua che ha travolto la città. Tra questi anche l’attore e regista palermitano Pif, il quale ... Leggi su tpi

Ha scatenato diverse polemiche un tweet pubblicato dal leader della Lega Matteo Salvini in merito al violento nubifragio che ha colpito la città di Palermo nelle scorse ore. L’ex ministro dell’Interno ...

A poche ore dalla tragedia di Palermo, colpita da un'impressionante bomba d'acqua che ha causato due dispersi, alcuni feriti e danni incalcolabili alla città, Matteo Salvini attacca il sindaco Leoluca ...

