Roma, rapina una donna e la ferisce strattonandola a terra: in manette 48enne albanese (Di giovedì 16 luglio 2020) I Carabinieri della Stazione di Anguillara hanno arrestato un cittadino albanese di 48 anni con l’accusa di rapina impropriae lesioni personali. Nel pomeriggio di ieri, nel parcheggio di un supermercato, l’uomo si è avvicinato ad una donna che si trovava a bordo della propria autovettura e, approfittando di un momento di distrazione, le ha rubato la borsa che era sul sedile del passeggero. Il ladro, inseguito dalla vittima, l’ha strattonata facendola rovinare a terra ed ha tentato di fuggire a bordo di uno scooter, risultato, successivamente, provento di furto messo a segno a Cesano. Il 48enne è stato bloccato dai Carabinieri, intervenuti sul posto grazie ad una segnalazione giunta al “112”. La vittima è stata accompagnata al pronto soccorso, dove ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Stava ritornando a casa, al piano terra di una palazzina in via della Pisana, quando è stato avvicinato da un uomo e aggredito con un bastone alla testa. E’ successo nella mattinata di ieri, mercoledì ...E' stato sorpreso alle spalle da un uomo, descritto come romeno, mentre rientrava in casa. Tramortit ...