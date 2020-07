Rai, le novità: un talk show per Giuli, fuori Cuccarini, premi di consolazione per Isoardi (Di giovedì 16 luglio 2020) Ci sarà di nuovo Amadeus come regista del Festival di Sanremo, insieme a Fiorello. Lo ha annunciato il direttore di Rai1 Stefano Coletta, durante la presentazione dei palinsesti 2020/2021. Coletta ha anche spiegato che il Festival è differito dal 2 al 6 marzo per l’emergenza sanitaria in corso. Un posticipo che dovrebbe consentire di svolgere un’edizione tradizionale di Sanremo. Nell’offerta di intrattenimento di Rai1 in prima serata “arriverà The voice senior, programma che non è mai stato adattato per questa fascia d’età. Con Antonella Clerici andremo in cerca del talento tardivo”, ha detto il direttore dell’ammiraglia Rai, spiegando che “per la prima volta si mettono in gioco gli over 60”. Tra le novità della prossima stagione la serata evento del 25 novembre ... Leggi su secoloditalia

Raiofficialnews : #Fiction: le novità #Rai della stagione 2020/2021. #PalinsestiRai @RaiUno, @RaiDue, @RaiTre, @RaiPlay - Raiofficialnews : Cinema e serie: le novità #Rai della stagione 2020/2021. #PalinsestiRai @RaiUno, @RaiDue, @RaiTre, @RaiQuattro,… - Raiofficialnews : #RaiPlay: le novità #Rai della stagione 2020/2021. #PalinsestiRai @RaiPlay - SGOyAz : RT @Raiofficialnews: #Fiction: le novità #Rai della stagione 2020/2021. #PalinsestiRai @RaiUno, @RaiDue, @RaiTre, @RaiPlay - Carmela_oltre : RT @Raiofficialnews: #Cultura: le novità #Rai della stagione 2020/2021. #PalinsestiRai @RaiUno, @RaiDue, @RaiTre, @RaiCultura, @RaiStoria,… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai novità Rai, le nomine di Orfeo, Di Mare e Sala al vaglio del cda Policymakermag