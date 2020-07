Project xCloud: da settembre con Xbox Game Pass Ultimate (Di giovedì 16 luglio 2020) Microsoft, tramite un post su Xbox Wire, ha annunciato che Project xCloud sarà disponibile da settembre per gli abbonati a Game Pass Ultimate. Annuncio Oggi annunciamo che questo settembre, nei paesi supportati, uniremo Xbox Game Pass e Project xCloud senza costi aggiuntivi per i membri Ultimate. Con i giochi cloud in Game Pass Ultimate, potrai giocare con oltre 100 titoli Game Pass sul tuo telefono o tablet. E, poiché Xbox Live si connette su più dispositivi, puoi giocare con i quasi 100 milioni di giocatori Xbox ... Leggi su windowsinsiders

