Paderno, la Regione: il passaggio a livello di Palazzolo non chiude ma sarà aumentata la sicurezza

Nessuna chiusura immediata del passaggio a livello di Palazzolo Milanese a Paderno Dugnano. Lo ha ribadito questa mattina l'assessore regionale Claudia Terzi rispondendo a una interrogazione. Viene confermato quando già anticipato qualche settimana fa dal sindaco di Paderno Dugnano. Per il passaggio a livello situato nel tratto via Monte Sabotino – Via Coti Zelati in …

L'articolo Paderno, la Regione: il passaggio a livello di ... Leggi su ilnotiziario

Ultime Notizie dalla rete : Paderno Regione Paderno Dugnano: due ponti nel piano stroardinario di interventi della Regione Il Cittadino di Monza e Brianza Paderno Dugnano: due ponti nel piano stroardinario di interventi della Regione

Il sovrappasso di via Mazzini a Palazzolo e il l tratto di Milano-Meda all’altezza del cinema Le Giraffe che supera il torrente Seveso beneficeranno di uno stanziamento di Regione Lombardia di quasi 3 ...

Milano, Forlì, Savona: 15 arresti per la banda specializzata in furti, ricettazione e riciclaggio

Nelle province di Milano, Forlì e Savona, i militari della Compagnia di Sesto San Giovanni, supportati dai comandi territorialmente competenti hanno proceduto all’esecuzione di 15 ordinanze di custodi ...

