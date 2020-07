Napoli, il marito la picchia e lei perde il bimbo che portava in grembo (Di giovedì 16 luglio 2020) La donna vittima di violenza era al sesto mese di gravidanza. L'uomo arrestato dalla squadra mobile Leggi su repubblica

CAGLIARILIVEAPP : Napoli. Maltratta e picchia la moglie incinta di 6 mesi fino a farle perdere il bambino. Arrestato il marito 39enne… - StraNotizie : Napoli, il marito la picchia e lei perde il bimbo che portava in grembo - cronaca_news : Napoli, il marito la picchia e lei perde il bimbo che portava in grembo - occhio_notizie : È stato lo stesso marito ad accompagnare la donna in ospedale - rep_napoli : Napoli, il marito la picchia e lei perde il bimbo che portava in grembo [aggiornamento delle 16:07] -