MotoGp, Quartararo: “Buon potenziale, dobbiamo adattarci il più in fretta possibile” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Nei test sono finalmente tornato a girare su una moto ed è stato bello sentire la velocità e il modo in cui si comporta una moto di MotoGp. Ma non è stata una giornata facile, ho avuto numerose difficoltà nella prima sessione. Ieri ho visto che il potenziale della moto c’era, dobbiamo adattarci il più fretta possibile”. Queste le parole di Fabio Quartararo alla vigilia del primo weekend del Motomondiale al Gran Premio di Spagna. “La velocità di punta è ancora qualcosa che dovremo migliorare ma ho delle bellissime sensazioni sulla moto. C’è qualcosa da migliorare, dovremo adattarci alle varie condizioni”, ha concluso il pilota del team Petronas in conferenza stampa. Leggi su sportface

